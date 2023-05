MASTERCLASS DE CHANTAL MATHIEU – FESTIVAL HARPES AU MAX 1ère étage, 13 mai 2023, .

Assistez à ce cours de harpe classique donné en public par Chantal Mathieu. Gratuit..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 16:00:00. .

1ère étage 21 Rue du Pont

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Attend this classical harp class given in public by Chantal Mathieu. Free of charge.

Asista a esta clase de arpa clásica impartida en público por Chantal Mathieu. Gratuita.

Besuchen Sie diesen Kurs für klassische Harfe, der von Chantal Mathieu öffentlich abgehalten wird. Kostenlos.

