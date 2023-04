HEURE DU CONTE EN ANGLAIS Médiathèque La Pléiade, 10 mai 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Des histoires en anglais pour les plus grands, pour s’émerveiller, se questionner. Pour les enfants de 3 à 8 ans. Gratuit sur inscription..

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-10 17:00:00. .

Médiathèque La Pléiade Place de la République

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Stories in English for older children, to marvel at and question. For children from 3 to 8 years old. Free with registration.

Cuentos en inglés para niños mayores, para maravillarse y hacerse preguntas. Para niños de 3 a 8 años. Gratis previa inscripción.

Geschichten auf Englisch für ältere Kinder, zum Staunen und Hinterfragen. Für Kinder von 3 bis 8 Jahren. Kostenlos nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-02-09 par eSPRIT Pays de la Loire