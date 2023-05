SORTIE DE RÉSIDENCE DE LA POÉTESSE FLORENTINE REY Avenue de la davrays, 10 mai 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Florentine Rey présentera les conversations poétiques filmées dans les ruines du château de Joachim du Bellay et les vidéo-poèmes réalisés avec des scolaires. Elle lira aussi des extraits de son texte écrit pendant la résidence et offrira une lecture de son dernier recueil “Pampilles” en duo..

Avenue de la davrays Chapelle des Ursulines

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Florentine Rey will present the poetic conversations filmed in the ruins of Joachim du Bellay’s castle and the video-poems created with schoolchildren. She will also read excerpts from her text written during the residency and offer a reading of her latest collection « Pampilles » in duet.

Florentine Rey presentará las conversaciones poéticas filmadas en las ruinas del castillo de Joachim du Bellay y los videopoemas realizados con escolares. También leerá extractos de sus textos escritos durante la residencia y ofrecerá una lectura a dúo de su última colección « Pampilles ».

Florentine Rey wird die in den Ruinen des Schlosses von Joachim du Bellay gefilmten poetischen Gespräche und die mit Schulkindern erstellten Video-Gedichte vorstellen. Sie wird außerdem Auszüge aus ihren während der Residenz geschriebenen Texten lesen und eine Duo-Lesung aus ihrer neuesten Sammlung Pampilles » anbieten.

