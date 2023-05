LA GROSSE BOUFFE Boulevard Joubert, 7 mai 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Venez vous régaler à la guinguette le dimanche 7 mai autour d’un grand repas à partager en bord de Loire !.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 15:00:00. .

Boulevard Joubert Guinguette de l’éperon

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and enjoy a great meal at the guinguette on Sunday, May 7, on the banks of the Loire!

Venga a disfrutar de una gran comida en la guinguette el domingo 7 de mayo, ¡que se compartirá a orillas del Loira!

Lassen Sie sich am Sonntag, dem 7. Mai, im Guinguette bei einem großen gemeinsamen Essen am Ufer der Loire verwöhnen!

