Loire-Atlantique . Cette semaine, Julie Hattu embarque sur la Loire aux côtés de Corentin Leduc, un jeune aventurier qui a pour habitude de construire tout son matériel d’expédition de manière éco-responsable. C’est donc à bord d’un canoë en bambou, recouvert de vieux draps, qu’ils vont partir des berges de St Florent-le-Vieil dans le Maine-et-Loire ! Une émission à suivre le dimanche 26 mars à 12.55 sur France 3 Pays de la Loire.

La Loire, Corentin la connaît comme sa poche, il navigue dessus depuis qu’il a 10 ans. Et c’est sans doute grâce à elle qu’il est aujourd’hui devenu aventurier, un métier peu banal qui lui a déjà permis de partir à plusieurs reprises dans les grands froids du Cercle polaire. Lors de leur expédition au fil de l’eau, Julie et Corentin vont croiser la route de Matthieu Perraud, l’un des 30 derniers pêcheurs professionnels de Loire. Avec lui, la pêche va être fructueuse… Une aubaine pour nos aventuriers qui avaient prévu de partir en totale autonomie et de bivouaquer sur une île de Loire ! Puis, ils feront une halte sur l’un des bateaux des Voies Navigables de France pour mieux comprendre l’importance du balisage de ce fleuve sauvage. Nos deux baroudeurs partiront ensuite sur la trace des castors. Cet animal qui avait totalement disparu de notre territoire dans les années 60, a fait l’objet d’une réintroduction depuis quelques années et il est aujourd’hui bien gardé par les agents de l’Office Français de la Biodiversité. Après avoir parcouru une cinquantaine de kilomètres en canoë et découvert des paysages exceptionnels, le voyage se termine aux portes de Nantes. Et comme Julie va pouvoir le constater, pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres à l’autre bout du monde pour se lancer un défi, l’aventure peut être juste à côté de chez soi… sur les bords de Loire ! Replay de l’émission visible sur ce lien : https://france3-regions.francetvinfo.fr/programmes/france-3_envie-dehors Julie Hattu embarque sur la Loire aux côtés de Corentin Leduc, un jeune aventurier, à bord d’un canoë en bambou, recouvert de vieux draps, de St Florent-le-Vieil à Ancenis. A suivre sur france 3 le samedi 26 mars à 12h55 https://france3-regions.francetvinfo.fr/programmes/france-3_envie-dehors Ancenis-Saint-Géréon

