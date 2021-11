Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique ANCENIS BD – FESTIVAL DE L’ILLUSTRATION ET DE LA BD DU PAYS D’ANCENIS Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique « BD en ville » Le samedi 20 novembre, 7 auteurs seront accueillis durant la journée par des commerçants du centre ville d’Ancenis-Saint Géréon. Venez les retrouver ! Vous pourrez ainsi rencontrer :

– Pauline CASTERS (Restaurant-salon de thé La Cerise sur le gâteau),

– Muriel DOURU (Collectif de créateurs Cultivons les Cailloux),

– GALIEN (Fromagerie La cabane à fromages),

– Damien GEFFROY (Librairie Plume et Fabulettes),

– Eric IVARS (Caveau Landron-Chartier),

– Agénor LE RUYER (Bar à jeux ChiFouMi) et

