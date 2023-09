FÊTE DES POTIRONS ET VIDE-GRENIERS Ancemont, 1 octobre 2023, Ancemont.

Ancemont,Meuse

Venez découvrir et goûter les cucurbitacées à la foire aux potirons.

Vide-greniers dans les rues du village.. Tout public

Dimanche 2023-10-01 fin : 2023-10-01 . 0 EUR.

Ancemont 55320 Meuse Grand Est



Come to discover and taste the cucurbits at the pumpkin fair

Garage sale in the streets of the village.

Venga a descubrir y degustar cucurbitáceas en la feria de la calabaza.

Venta de garaje en las calles del pueblo.

Entdecken und probieren Sie die Kürbisgewächse auf dem Kürbismarkt

Flohmarkt in den Straßen des Dorfes.

Mise à jour le 2023-09-14 par OT VAL DE MEUSE – VOIE SACREE