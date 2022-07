séjour initiation vélo et stage vtt chalet aigliere 05260 Ancelle Ancelle Catégories d’évènement: Ancelle

INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET, t http://sejour-vacances.fr/

« Viens apprendre à faire du vélo et si tu sais faire du vélo viens découvrir les balades en V.T.T avec nos guides de Montagne » Activités par enfant :

• 1 sortie cani rando avec les chiens de traîneau

• 3 séances de 2H00 initiation pour apprendre à faire du vélo ou 3 sorties de 2h00 de V.T.T si tu sais déjà en faire….

