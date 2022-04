séjour,cirque ,danse et équitation centre de vacances chalet AIGLIERE Ancelle Catégories d’évènement: Ancelle

Hautes-Alpes

séjour,cirque ,danse et équitation centre de vacances chalet AIGLIERE, 18 juillet 2022 08:00, Ancelle. 18 et 30 juillet Sur place inscription sur notre site internet http://sejour-vacances.fr/ dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. En piste, que tu sois jongleur, équilibriste, ou vrai clown, nos professeurs de l’école de cirque t’initieront aux arts du cirque.

Et découverte de l’équitation ! Avec notre centre équestre directement en face de notre centre de vacances Programme : Découverte des « Arts du Cirque »

– Équilibre (sur boule, rola-bola, fil, gogo-cycle),

– Jonglerie (assiettes chinoises, balles, foulards, diabolos),

– Acrobatie (trampoline, charivaris, pyramide),

– Magie (cordes, foulard, pièces),

– Expression (clown, Monsieur Loyal),

– Fabrication des costumes et des décors, des accessoires (balles de jonglage).

. Tu présenteras ton spectacle devant tous les enfants présent sur le centre de vacances. « Danse »

Envie de danser mais pas le sens du rythme ?

Envie d’être à l’aise dans un groupe ? Prendre un cours de danse sans retenue ?

Commençons par le commencement avec le cours « Initiation à la Danse”

Rejoindre un cours pour trouver le plaisir de danser, perfectionner une technique quelque soit le cours. Les bases du cours :

Travailler sur différentes musicalités

Travailler le rythme (temps fort, temps long, temps doublé)

Travailler les différents appuis

Travailler la marche en rythme la coordination

gestion de l’espace

les directions

Travailler les isolations

Travailler en groupe (le regard d’autrui)

Tu présenteras ton spectacle devant tous les enfants présent sur le centre de vacances. Equitation :

– Soins aux poneys : Le panser, lui poser une selle, le mener à la longe…,

– Équitation : Par équipes de cavaliers : parcours, contrôle de la vitesse et des allures, de la direction, de l’équilibre,

– Randonnées à poney : à la découverte de notre station, village de Ancelle

–

-Randonnée avec un guide de montagne pour observer les Marmottes.

–

– Sortie au parc Drouve Land à Ancelle

Tu exploreras les alentours du centre , tu participeras à des randonnées,des concours de cabane ,des jeux d’eau ,des baignades au plan d’eau ,des grand jeux à épreuves culturelles, artistiques et sportives .sans oublié nos merveilleuses veillées tous les soirs …. centre de vacances chalet AIGLIERE ANCELLE 05260 Ancelle Hautes-Alpes lundi 18 juillet – 08h00 à 08h30

samedi 30 juillet – 08h00 à 08h30 sejour -vacances

Détails Heure : 08:00 - 08:30 Catégories d’évènement: Ancelle, Hautes-Alpes Autres Lieu centre de vacances chalet AIGLIERE Adresse ANCELLE Ville Ancelle Age minimum 4 Age maximum 12 lieuville centre de vacances chalet AIGLIERE Ancelle Departement Hautes-Alpes

centre de vacances chalet AIGLIERE Ancelle Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancelle/

séjour,cirque ,danse et équitation centre de vacances chalet AIGLIERE 2022-07-18 was last modified: by séjour,cirque ,danse et équitation centre de vacances chalet AIGLIERE centre de vacances chalet AIGLIERE 18 juillet 2022 08:00 Ancelle centre de vacances chalet AIGLIERE Ancelle

Ancelle Hautes-Alpes