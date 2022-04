MOTO-CROSS ET Multi- activités centre de vacances chalet AIGLIERE Ancelle

MOTO-CROSS ET Multi- activités centre de vacances chalet AIGLIERE, 15 août 2022 08:00, Ancelle. 15 et 22 août Sur place Inscription sur notre site internet http://sejour-vacances.fr/ dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. maîtrise du véhicule, plateau technique, passage des vitesses, passage d’obstacles, parcours techniques et balades, plus facile (réglage de la puissance en fonction du niveau de chaque jeune)

Les mains dans le cambouis ! Comme les vrais, tu es chargé de l’entretien et du nettoyage de ton véhicule et tu apprends les rudiments de la petite mécanique au contact de ton initiateur,

Une grande balade à moto dans la nature environnante clôture ton séjour,

tu vas te cacher dans la foret pour jouer au laser-games

Tu vas rentrer dans un bull pour jouer à différents jeux foot, sumo, roulade sur les pistes de ski…

Tu vas découvrir nos chemins de montagne en balade

Tu exploreras les alentours du centre, tu participeras à des randonnées, des baignades, des grands jeux à épreuves culturelles, artistiques et sportives .sans oublier nos merveilleuses veillées tous les soirs …

PROGRAMME

6 séances de 2h30 de moto cross

1 séance de 2h de lazer games

1 séance de 3h de bull foot combat de sumo multi jeu

(Séances de 2h30 à 03h00)

Encadrement :

L’équipe est composée de 1 adulte pour 8 à 10 enfants dont 1 directeur de séjour et 1 assistant sanitaire.

