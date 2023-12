sejour montagne ski et neige centre de vacances chalet AIGLIERE Ancelle Catégories d’Évènement: Ancelle

Hautes-Alpes sejour montagne ski et neige centre de vacances chalet AIGLIERE Ancelle, 26 décembre 2023, Ancelle. sejour montagne ski et neige centre de vacances chalet AIGLIERE Ancelle 26 décembre 2023 et 2 janvier 2024 2023-12-26 08:30 dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 26 décembre 2023 et 2 janvier 2024 1 Accueil Un séjour plein de neige en altitude pour assurer de grandes sensations à tous ! Le chalet Aigliere est idéalement situé au pied des pistes… à 20 m du télésiège ! à disposition un grand panel de pistes de ski au programmes séances de ski alpin encadrées par nos animateurs séance de raquette à neige, séance de patinoire Les enfants pourront profiter des joies de la luge devant le chalet. Pour votre confort, départ et retour skis au pied, matériel de ski disponible sur place à l’arrivée. Nous vous accueillons en pension complète, Matériel et salle d’animation pour faire vivre à votre groupe des soirées thématiques : karaoké, jeux de société, soirée dansante …. Séjour d’une semaine :

