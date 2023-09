Apprentie Secouriste et pompier centre de vacances chalet AIGLIERE Ancelle, 29 octobre 2023 08:00, Ancelle.

Apprentie Secouriste et pompier centre de vacances chalet AIGLIERE Ancelle 29 octobre et 4 novembre

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 29 octobre et 4 novembre 1

Séjour-vacances vacances de Toussaint 2023 à Ancelle

Apprenti Secouriste et pompier pour les enfants de à 6 ans à 14 ans

Taux d’encadrement :

1 animateur pour 8 à 10 participants

Taille approximative du groupe :

25 participants

Nombre minimum de participants pour départ :

8 participants

Descriptif :

Apprends les réflexes pour porter secours et passe ton PSC1 + DE 10 ANS OU TON APS – DE 10 ANS

Découvre et apprends les gestes essentiels pour porter secours pendant tes vacances

Tu penses être trop petit pour sauver des vies ? Ou à l’inverse, tu te sens l’âme d’un secouriste ? Ou peut-être es-tu simplement curieux…

Dans tous les cas, ce stage est pour toi : il t’apprendra à réagir face à un danger ou une situation d’urgence.

Descriptif du stage

Au cours de cette initiation aux premiers secours, apprend à reconnaître une situation d’urgence et à adopter les réflexes qui peuvent tout changer.

Tu pourras repartir avec quelques cartes en main pour savoir réagir face à ce genre de situation, connaître les principaux gestes à réaliser et les erreurs à éviter.

Il est ainsi important d’être sensibilisé à la prévention, de reconnaitre un danger (sans se mettre en danger) et de savoir le signaler.

Le tout s’organisera de façon ludique, entre brainstorming et mises en scènes, afin d’apprendre dans le partage et la convivialité.

Viens te familiariser aux premiers gestes de secours !

Objectif du Stage

Initier les jeunes aux premiers secours et leur permettre de réagir au mieux face à une situation d’urgence.

Les points fort du stage

• C’est utile, tu pourras te servir de tout ce que tu as appris toute ta vie.

• C’est gratifiant, tu ne ne seras pas dans l’incapacité d’agir si tu fais face à une situation d’urgence.

• C’est convivial, tu pourra partager tes avis, ressentis voire tes possibles expériences avec le groupe.

• Tu va passer ton diplôme de premier secours le PSCI si tu a 10 ANS ou ton Apprendre à porter secours (APS) si tu à moins de 10 ans

Fais Tes Vacances, espace de créativité en pleine nature mis en place pour apprendre et transmettre, vous accueille pour des vacances en famille, entre amis ou en solo ludiques et pédagogiques.

Programme :

Voici toutes les activités qui t’attendent :

Tu exploreras aussi les alentours du centre , tu participeras à des randonnées,des concours de cabane , des grands jeux à épreuves culturelles, artistiques et sportives .sans oublié nos merveilleuse veillée tous les soirs ….

PROGRAMME

1 séance accrobranche

1 sortie visite d’une caserne de Pompier à pont du fossé

3 séances avec formateur du 1er secours pour les 7h00 de cours

1 séance sortie premier secours en montagne avec les guides de montagne

1 séance petit aventurier avec les guides de Montagne

(Séances de 2h30 à 03h00)

Encadrement :

L’équipe est composée de 1 adulte pour 8 à 10 enfants dont 1 directeur de séjour et 1 assistant sanitaire.

Les activités sportives spécifiques sont encadrées par un Brevet d’Etat.

centre de vacances chalet AIGLIERE ANCELLE Ancelle 05260 Hautes-Alpes