Zéro déchet en Haut-Béarn : Atelier « Fabrication de sapins de Nöel en bois » Ance Féas, 13 décembre 2023, Ance Féas.

Ance Féas,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du programme « Zéro déchet en Haut-Béarn », un atelier proposé pour la fabrication de votre sapin de Nöel en bois.

Sur inscription..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 17:00:00. .

Ance Féas 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Zéro déchet en Haut-Béarn » (« Zero waste in Haut-Béarn ») program, a workshop to make your own wooden Christmas tree.

Registration required.

En el marco del programa « Zéro déchet en Haut-Béarn » (« Residuo cero en Haut-Béarn »), se propone un taller para fabricar su propio árbol de Navidad de madera.

Inscripción obligatoria.

Im Rahmen des Programms « Zero Waste in Haut-Béarn » wird ein Workshop angeboten, bei dem Sie Ihren Weihnachtsbaum aus Holz herstellen können.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn