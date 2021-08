Marseille La Déviation Bouches-du-Rhône, Marseille Anaya Hubach & Laura Schwind La Déviation Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’enfant dont la mère part à la guerre. La flibustière Jenny qui rêve que son bateau l’emmène. La femme qui ne peut pas saisir le concept de fidélité. La carafe qui souhaite un bébé carafe. L’amoureuse, l’amère, la folle… Notre programme avec des paroles en allemand et en français raconte de nombreuses histoires qui pourront vous faire rire et vous enivrer, mais qui vous font aussi réfléchir de temps en temps. Le style musical change sans cesse. Nous chantons donc des chansons d’Eisler avec ses sonorités étranges et Poulenc de manière classique, mais aussi du cabaret et de la chanson, où cela devient souvent rude et coriace. Chant: Anaya Hubach Piano: Laura Schwind ♫♫♫ La Déviation 210 chemin de la nerthe 13016 Marseille Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

