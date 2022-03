ANAVENTURE Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Gignac Hérault Pour cette 26ème édition l’Ânaventure sera une course solidaire avec l’association spirit of josette, vous aurez la possibilité en vous inscrivant de donner 1€ supplémentaire que nous reverserons à l’association afin de les aider à financer la fabrication d’une nouvelle Joelette. Une Pasta party sera offerte à tous les participants de l’Ânaventure.

Pour cette 26ème édition l'Ânaventure sera une course solidaire avec l'association spirit of josette, vous aurez la possibilité en vous inscrivant de donner 1€ supplémentaire que nous reverserons à l'association afin de les aider à financer la fabrication d'une nouvelle Joelette.

+33 4 67 57 89 31

Un vrai moment de partage et de convivialité pendant la remise des récompenses avec également un apéritif à partager au Gymnase le Riveral

