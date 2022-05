Anatomies d’Architecture Le Quartier Libre, 7 juin 2022, Rouen.

Anatomies d’Architecture

Le Quartier Libre, le mardi 7 juin à 19:00

Cette rencontre portée par la coopérative Anatomies d’architecture et la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum, est l’occasion d’examiner l’architecture écologique d’aujourd’hui et de s’enquérir auprès des acteurs de celle-ci, des pistes de réflexions sur la durabilité en matière de construction. Est-il utile de le dire ? S’intéresser à comment on construit ici aujourd’hui et comment on y a construit autrefois, conduit inévitablement à s’interroger à comment on a construit ailleurs, sur les modes de construction à l’oeuvre à travers l’histoire et dans le monde. * Le Quartier Libre de Rouen (anciennement La Friche Lucien) – place Carnot / Bus F1, F3 et 6 – arrêt Champlain * Entrée gratuite * Nombre de place limité, inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

Le Quartier Libre place carnot rouen



