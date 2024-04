Anatomie d’une exposition – Visite décortiquée de l’exposition Made in Germany par Virginie Guffroy, conservatrice chargée des collections beaux-arts Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon Besançon, samedi 18 mai 2024.

Anatomie d’une exposition – Visite décortiquée de l’exposition Made in Germany par Virginie Guffroy, conservatrice chargée des collections beaux-arts Explorez les coulisses de l’exposition temporaire « Made in Germany » avec Virginie Guffroy, commissaire de l’exposition. Découvrez les secrets de sa création : sujet, sélection des œuvres, demandes … Samedi 18 mai, 19h30, 21h00 Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Explorez les coulisses de l’exposition temporaire « Made in Germany » avec Virginie Guffroy, commissaire de l’exposition. Découvrez les secrets de sa création : sujet, sélection des œuvres, demandes de prêt, choix scénographiques. Cette rencontre offre une occasion unique d’en apprendre davantage sur le processus de création d’une exposition.

Horaires : 19h30 et 21h

⌛ Durée : 1h

Salle exposition temporaire (1er étage)

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon 1 place de la Révolution, 25000 Besançon Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 82 90 http://www.mbaa.besancon.fr http://www.facebook.com/mbaa.besancon Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie situé au cœur de Besançon, dans la boucle du Doubs, le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie constitue la plus ancienne collection publique de France présentée dès 1694 à l’initiative de l’abbé Boisot. Installé dans une ancienne halle à grains en 1843 et réaménagé à la fin des années 1960 par Louis Miquel, un élève de Le Corbusier, il fait partie des 20 plus importants musées en région. Grâce à la variété et à la qualité de ses collections, son parcours propose un large panorama de l’art en Occident du Moyen-Âge à 1950, en passant par l’archéologie régionale et l’égyptologie.

© MBAA