Musée des Confluences, le mercredi 9 juin à 18:00

À quand remonte l’apparition de l’ancêtre du Marsupilami ? A-t-on déjà retrouvé un squelette de cet animal mystérieux ? Et qu’est-il advenu de la mission paléontologique envoyée en Palombie l’année dernière ? Frank Pé, dessinateur du célèbre Marsupilami dans la nouvelle série La Bête parue aux éditions Dupuis, et Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au CNRS et au Muséum d’histoire naturelle de Paris, vous donneront les réponses à ces questions et à bien d’autres encore, à l’occasion d’une « vraie-fausse table ronde scientifique » dédiée à cet étrange animal, qui promet d’être aussi drôle que sérieuse, aussi scientifique que poétique. Rencontre tous publics ouverte sur inscription et diffusée en live sur les comptes Facebook et YouTube du musée et de Lyon BD. _Avec Frank Pé et Jean-Sébastien Steyer. Animation Lucie Baverel_

Sur réservation

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Marsupilami

Musée des Confluences 86 quai Perrache 69002 Lyon Lyon Confluence Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-09T18:00:00 2021-06-09T20:00:00