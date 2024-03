ANATOMIE DU FRANQUISME 1936-1977 Conseil Départemental de la Haute-Garonne Toulouse, mercredi 20 mars 2024.

ANATOMIE DU FRANQUISME

1936-1977 colloque 20 – 22 mars Conseil Départemental de la Haute-Garonne Inscription souhaitée sur :cd31.net/colloquefranquismeCD31

La dictature franquiste a duré quarante ans, de 1936 à 1977. Alliée des fascismes italien et allemand, elle est devenue une des plus longues dictatures européennes du XXe siècle.

Les recherches intenses menées en Espagne depuis trois décennies permettent de connaître et de comprendre le fonctionnement du franquisme, mais leurs résultats sont ignorés en dehors de la péninsule.

Ce colloque est le premier acte d’un cycle mémoriel et scientifique et se poursuivra à partir du mois d’avril par une exposition sur le franquisme et par une série de rencontres au Musée de la Résistance et de la Déportation.

> MERCREDI 20 MARS 2024 Salle de l’assemblée (CD31) – Métro ligne B, arrêt Minimes

LA FORGE DU FRANQUISME – 1936-1956

9H30 : Conférence inaugurale

CARME MOLINERO RUIZ

Professeure à l’Université Autonome de Barcelone

Le franquisme : un régime capable de survivre et de s’adapter

>> 10H30-13H SESSION 1

Violence et contrôle social dans la construction de la dictature franquiste (1936-1956)

Modération : MIGUEL ANGEL DEL ARCO BLANCO, Professeur à l’Université de Grenade

JORGE MARCO | Professeur à l’Université de Bath

La guerre ne se termine pas avec la victoire : violence et contrôle social.

ANTONIO MÍGUEZ MACHO | Professeur à l’Université de Saint-Jacques de Compostelle

Hiérarchie, autonomie et responsabilité des perpétrateurs de la violence de masse : Espagne, 1936-1978.

GLORIA ROMÁN RUIZ | Professeure à l’Université de Grenade

La faim dans l’après-guerre franquiste, instrument de contrôle social et source potentielle de résistance.

ALEJANDRO PÉREZ OLIVARES | Professeur à l’Université de La Laguna (Tenerife)

Le franquisme : un régime de contrôle ? Personnes, ressources et passés sous la loupe du pouvoir.

>> 14H30-17H30 SESSION 2

Consensus et appuis sociaux du franquisme (1936-1956)

Modération : JORDI FONT AGULLO | Directeur du Mémorial démocratique de Barcelone

ZIRA BOX | Professeure à l’Université de Valence

Légitimation symbolique du régime et culture de la victoire : mythes, symboles et rites franquistes.

ANA CABANA IGLESIA | Professeure à l’Université de Saint-Jacques de Compostelle

Les consensus et le débat sur leurs limites : un regard sur l’étude des attitudes sociales au cours du franquisme.

NICOLAS SESMA LANDRÍN | Professeur à l’Université Grenoble-Alpes

Les ‘Sélectorats’ de la dictature franquiste.

ANGELA CENARRO LAGUNAS | Université de Saragosse

Les politiques sociales du franquisme : discours et pratiques.

> JEUDI 21 MARS 2024 Salle de l’assemblée (CD31) – Métro ligne B, arrêt Minimes

LA CONSOLIDATION DE LA DICTATURE FRANQUISTE – 1956-1969

>> 9H-12H30 SESSION 3

Transformations, adaptations et légitimations (1956-1969)

Modération : JAUME CLARET MIRANDA | Professeur à l’Universitat Oberta de Catalunya

LORENZO DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA | Chercheur au Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Guerre froide et intégration du franquisme au sein du bloc occidental.

ELENA MARTÍNEZ RUIZ | Professeure à l’Université d’Alcalá de Henares

Le «miracle économique» pendant la dictature franquiste : mythes et réalités.

SAIDA PALOU RUBIO | Professeure à l’Université de Gérone

Tourisme et culture de masse au cours du second franquisme.

JAVIER MUÑOZ SORO | Professeur à l’Université Complutense de Madrid

Les 25 ans de paix : une réconciliation a t-elle eu lieu sous le franquisme ?

>> 14H30-17H30 SESSION 4

Contrôle social, protestation et violence (1956-1969)

Modération : DIEGO GASPAR CELAYA | Professeur à l’Université de Saragosse

MARÍA TERESA ORTEGA | Professeure à l’Université de Grenade

«Paix, pain et travail» : hommes et femmes dans les processus migratoires en Espagne.

PETER ANDERSON | Professeur à l’Université de Leeds

Le contrôle social et les appuis sociaux dans les conseils de guerre et les tribunaux de tutelle des mineurs, 1939-1945.

MONTSERRAT DUCH PLANA | Professeure à l’Université de Tarragone

L’espace public nationalcatholique dans la dictature franquiste.

JAVIER TÉBAR HURTADO | Professeur à l’Université de Barcelone

Le défi ouvrier à la dictature : protestation sociale et violence politique au cours du tardo-franquisme.

> VENDREDI 22 MARS 2024 Université Toulouse II-Jean Jaurès – Campus du Mirail

CRISE ET AGONIE DU REGIME FRANQUISTE – 1969-1977

>> 9H-12H SESSION 5

Une dictature qui meurt en tuant (1969-1977)

Modération : BRUNO VARGAS | Professeur à l’Institut Universitaire Champollion d’Albi, laboratoire FRAMESPA

CARLOS SANZ DÍAZ | Professeur à l’Université

Complutense de Madrid Le dictateur dans son labyrinthe. Insertion et isolement international du dernier franquisme.

XAVIER DOMÉNECH SAMPERE | Professeur à l’Université Autonome de Barcelone

Mouvements sociaux, luttes des classes et changements politiques.

PEDRO OLIVER OLMO | Professeur à l’Université de Castille-la-Manche

«Qui meurt en tuant» : la peine de mort dans le contexte répressif de la fin de la dictature de Franco.

PAU CASANELLAS PEÑALVER | Professeur à l’Université Autonome de Barcelone

Une récolte (partiellement) stérile : instruments de contrôle et répression face à l’apogée de la contestation.

>> 14H-17H30 CONFÉRENCES ET TABLE RONDE

ANTONIO CARZORLA SÁNCHEZ | Professeur à la Trent University, Canada

Franco, ou l’eau pour laver le sang et la faim

Table ronde : Franquisme et fascisme

Modération : MERCEDES YUSTA RODRIGO |Professeure à l’Université Paris Saint-Denis

MARTÍ MARÍN CORBERA Professeur à l’Université Autonome de Barcelone

JAVIER MUÑOZ SORO Professeur à l’Université Complutense de Madrid

ZIRA BOX Professeure à l’Université de Valence

JOHANN CHAPOUTOT Professeur à l’Université Paris Sorbonne

CHRISTIAN INGRAO Directeur de recherches au CNRS, CESPRA

MARIE-ANNE MATARD-BONUCCI Professeure à l’Université Paris Saint-Denis

Conférence de clôture

XOSÉ MANOEL NUÑEZ SEIXAS | Professeur à l’Université de Saint-Jacques de Compostelle

Franquisme, identité nationale et nationalisme(s) espagnol(s) : Appropriation, redéfinition, et un lourd héritage.

Conseil Départemental de la Haute-Garonne 1 boulevard de la Marquette, Toulouse

