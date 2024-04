ANATOMIE DU FRANQUISME MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION Toulouse, jeudi 4 avril 2024.

L’exposition événement qui vous apporte un éclairage inédit sur la dictature franquiste.

Le projet Anatomie du franquisme est né du partenariat entre le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation et le laboratoire de recherche FRAMESPA de l’Université Toulouse Jean Jaurès (UT2J) qui ont souhaité proposer un cycle scientifique et commémoratif faisant la synthèse des connaissances accumulées sur la dictature franquiste depuis la fin du XXème siècle.

Cet éclairage, résultat d’un travail de recherche conséquent ayant pris appui sur une équipe d’historiens experts en partenariat avec le gouvernement espagnol, constitue une première européenne Le franquisme est très peu connu en France, précise François Godicheau, historien, ancien directeur du laboratoire FRAMESPA et coordinateur du projet. Aucun livre récent, par exemple, ne s’est penché sur cette dictature qui a duré quarante ans (1936-1977), ce qui en fait la plus longue d’Europe occidentale, excepté celle de Salazar au Portugal.

L’enjeu du projet est donc crucial mettre la lumière sur cette dictature méconnue qui a duré quatre décennies en conservant ses principes répressifs intacts jusqu’à sa fin.

Deux expositions, une première en 2024, qui traite des fondations de la dictature et du système répressif, et une seconde en 2025, qui explorera les transformations de la société espagnole sont le fruit de cet important travail. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 13:30:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 52 Allée des Demoiselles

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie musee-resistance@cd31.fr

