Anatomia Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Meylan, vendredi 22 mars 2024.

Anatomia Performance sonore et visuelle, récital romantique pour piano suspendu 22 et 23 mars Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Tarif : 6 à 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T21:30:00+01:00

Au début il y a un lieu, un espace et au centre un piano sur lequel une pianiste s’apprête à jouer. Elle essaie d’en saisir à la fois ce qui s’y voit : l’espace, la lumière, les volumes… Et, dans le même mouvement, ce qui ne se voit pas : l’histoire, les souvenirs enfouis, la charge symbolique…

Tout commence comme un récital classique avec l’interprétation de Funérailles, pièce romantique de Franz Liszt. Puis, dans une lente et vertigineuse dérive, l’œuvre subit des altérations. Les capteurs placés à l’intérieur de l’instrument révèlent des aspérités. Une brèche s’ouvre vers le monde du sonore dans une exploration concrète de l’instrument. L’œuvre originelle se défait, la perception s’aiguise, l’écoute change de nature.

L’instrument se désintègre peu à peu, son corps est ouvert, disséqué, le voilà suspendu dans l’espace. À la manière d’une science-fiction, c’est comme si nous rétrécissions pour pénétrer alors dans les dédales de l’instrument, tandis que notre écoute s’élargit. Comme si nous entrions à nouveau dans la musique, livrés à une expérience sensible, onirique et primaire, d’une rare intensité.

Après Pianomachine, Claudine Simon signe ici une création d’une saisissante beauté, à la croisée du concert, de la performance et de l’expérience visuelle, de la lutherie et de l’anatomie, des secrets de la matière et des fantômes du vivant.

