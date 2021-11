Paris La Maison de la Poésie île de France, Paris ANATOLE LATUILE : LE SPECTACLE QUI DÉCOIFFE La Maison de la Poésie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

ANATOLE LATUILE : LE SPECTACLE QUI DÉCOIFFE La Maison de la Poésie, 21 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 21 novembre 2021

de 11h30 à 13h

payant

Lecture musicale & dessinée tout public avec Anne Didier, Olivier Muller, Clément Devaux & Léopoldine Hummel Comme son nom l’indique Anatole Latuile a le don de se créer des ennuis. À la maison, à l’école ou en sortie, avec Ulysse Saint-Georges, Olympe Fayoli, Achille Loukougnou, Henriette Bichon ou Jason Bombix, Anatole enchaîne les catastrophes à folle allure. On adore ses cheveux en pétard et ses trouvailles incroyables. Sur scène, les auteurs (et leurs jeunes complices) racontent, le dessinateur dessine et… Mylène Bombix fait un concert : Anatole casse la baraque ! À lire – Anatole Latuile est un personnage du magazine « J’aime lire », publié aux éditions BD Kids (Bayard Éditions). Spectacles -> Humour La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin Paris 75003

11 : Rambuteau (174m) 4 : Étienne Marcel (249m)

Contact : Maison de la Poésie 01 44 54 53 00 Spectacles -> Humour En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-21T11:30:00+01:00_2021-11-21T13:00:00+01:00

©Clément Devaux

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Maison de la Poésie Adresse Passage Molière, 157 rue Saint Martin Ville Paris lieuville La Maison de la Poésie Paris