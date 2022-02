Anatole-là ! Brique Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Anatole-là ! Brique Rouge, 27 avril 2022, Toulouse. Anatole-là !

le mercredi 27 avril à Brique Rouge

Cartoon marionnettique ———————- **Cie Les Soleils Piétons** **Dans le cadre des journées [_L’art en éveil_](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/44742/L%E2%80%99Art%20en%20%C3%A9veil?_k=spfpb6)** Un peu, beaucoup, passionnément, Anatole aime les canards en plastique. Il les aime tellement qu’il est prêt à tout pour en obtenir un ! Tout et même pire… Joyeux mélange entre clown et cartoon marionnettique, Là ! interroge avec tendresse nos désirs et les stratégies absurdes et sublimes pour les atteindre. **De & avec** Sophie Laporte / **Direction d’acteur** Rosa Paris

Tarif D

Culture Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T10:59:00;2022-04-27T15:30:00 2022-04-27T16:59:00

