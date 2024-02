ANATOLE JAZZ CONCERT Hettange-Grande, samedi 6 avril 2024.

ANATOLE JAZZ CONCERT Hettange-Grande Moselle

Samedi

4 musiciens talentueux interpréteront des airs de jazz pour animer une soirée conviviale et musicale.

Une belle soirée organisée au profit de l’association MaMain, qui vise à soutenir le développement de Benjamin, un jeune garçon de 9 ans, courageux et souriant, atteint d’un handicap moteur et sensoriel.

Venez nombreux pour une soirée de jazz mémorable, entouré de musique, d’émotion et de solidarité.

Buvette et restauration sur place

– Flammekueches faites maison (pré-réservation souhaitée) classique, végétarienne champignon, saumon,

– Gaufres et gâteaux faits maison,

– Crémant, bière, vin et soft,

Sur réservation par téléphone ou sur Helloasso (lien sur la page Facebook de l’association et d’Hettange-Grande)).Tout public

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:30:00

fin : 2024-04-06

1 Place René Medernach

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est associationmamain@gmail.com

L’événement ANATOLE JAZZ CONCERT Hettange-Grande a été mis à jour le 2024-02-20 par OT CATTENOM ET ENVIRONS