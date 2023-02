Anat Moshkovski CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Anat Moshkovski CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI, 4 mai 2023, PARIS.

CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI présente ce concert

Dans le cadre des Rencontres avec la culture Israélienne, la chanteuse Anat Moshkovski présentera avec son trio un programme spécialement conçu pour cette soirée. Le groupe rendra hommage aux artistes qui ont fait la musique israélienne de ces dernières décennies, tel que : Sahsha Argov, Haïm Hefer, Yoni Rechter, Chava Alberstein, Mati Kaspi ou Zohar Levi et bien d'autres encore, en interprétant à leur manière leurs morceaux.

Anat Moshkovski est une voix importante de la génération actuelle de jeunes musiciens israéliens indépendants. Son travail oscille entre différents genres, vivant, coloré. Elle est une auteure-compositrice-interprète, a joué des centaines de fois au cours de la dernière décennie, collaborant avec les meilleurs musiciens israéliens et écrivant sa musique originale.

Le Trio
Piano, voix – Anat Moshkovski
Batterie – Yonadav Halévy
Contrebasse – Meni Welt

Tarif : 23.1 à 28.6 euros.
39 rue Broca Paris

