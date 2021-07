Flumet Flumet Flumet, Savoie Anastasie Lefebvre de Rieux et Agnès Peytour Flumet Flumet Catégories d’évènement: Flumet

Savoie

Anastasie Lefebvre de Rieux et Agnès Peytour Flumet, 5 août 2021, Flumet. Anastasie Lefebvre de Rieux et Agnès Peytour 2021-08-05 – 2021-08-05 Rue du Mont Blanc Eglise Saint-Théodule de Flumet

Flumet Savoie Flumet Anastasie Lefebvre de Rieux à la flûte et Agnès Peytour à la harpe. Musique française (DE BOISVALLEE, FRANCISQUE, CHAUSSON, DEBUSSY, BORNE, RAVEL, DAMASE, BIZET, DUMAS, SAINT-SAENS). dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Rue du Mont Blanc Eglise Saint-Théodule de Flumet