ANASTASIA KOBEKINA PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES Limoges, mercredi 17 juillet 2024.

A seulement 30 ans, la prodigieuse violoncelliste Anastasia KOBEKINA, a déjà une carrière couronnée de succès dans ses bagages. Initiée dès son plus jeune âge au violoncelle, elle est aujourd’hui reconnue pour sa musicalité et sa technique hors du commun, son extraordinaire polyvalence et sa personnalité lumineuse qui l’entrainent sur les plus grandes scènes du monde.Dans son nouvel album (Venice/février 2024/Sony Classical), elle emmène son violoncelle baroque dans les rues de Venise où elle explore sa relation au lieu.Anastasia KOBEKINA livre une conversation entre passé et présent, un kaléidoscope d’histoires, de souvenirs, de fantasmes. Le portrait d’une ville qui existe à la fois dans le réel et dans l’imaginaire de l’artiste.Nommée New Generation Artist en 2021 par la BBC, Anastasia Kobekina est plus que jamais ancrée dans le monde actuel et donne à la musique baroque une saveur contemporaine et originale.

Tarif : 24.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-07-17 à 18:30

PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES BOULEVARD DES PETITS CARMES 87000 Limoges 87