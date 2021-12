Le Mans Les Quinconces Le Mans, Sarthe Anarchy,l’harmonie du désordre Les Quinconces Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Anarchy,l'harmonie du désordre

du mardi 1 février 2022 au mercredi 2 février 2022 à Les Quinconces

du mardi 1 février 2022 au mercredi 2 février 2022 à Les Quinconces

Comment coexister dans un groupe sans dominer et être dominé ? C’est à cette épineuse question que n’aurait pas renié Proudhon que huit danseurs hip hop de sexe, d’âge et de gabarit différents tenteront de répondre avec leurs gestes virtuoses et leurs corps qui se frôlent dans un fiévreux va-et-vient… Comment coexister dans un groupe sans dominer et être dominé ? Les Quinconces 4 place des Jacobins, Le mans Le Mans Sarthe

