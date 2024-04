« Anarchitecture » de Gianni Pettena Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète Sète, samedi 18 mai 2024.

« Anarchitecture » de Gianni Pettena Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 14h00 Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

« Anarchitecte » : c’est avec ce terme provocateur que Gianni Pettena se définit dans un texte manifeste de 1973.

Figure inclassable, Gianni Pettena fait en sorte d’échapper aux catégories et choisit de faire de l’architecture sans architecture, explorant le champ élargi de l’art et de la théorie critique. Entre arts visuels, performance, enseignement, écriture, il ne cesse d’interroger les fondements de l’architecture tout en remettant en question l’ordre établi, le fonctionnalisme, les logiques capitalistes et consuméristes qui sont à l’œuvre dans la société et plus spécifiquement dans la manière de concevoir une ville aujourd’hui.

Revendiquant une posture non-professionnelle, intuitive et parfois drôle, Gianni Pettena propose des manières de construire qui relient l’être humain à son environnement naturel, travaillant avec la terre, l’eau, le vent, ou des matériaux pauvres comme le papier ou le carton. Né à Bolzano en 1940, Gianni Pettena grandit au milieu des montagnes du nord de l’Italie, paysage marquant qu’il nommera plus tard son « école d’architecture ».

L’exposition au Crac Occitanie est une occasion exceptionnelle de découvrir des œuvres iconiques de Gianni Pettena, réactivées pour l’occasion, ou même produites pour la première fois : l’exposition s’ouvre avec Tunnel Sonore, une des toutes premières œuvres conçue et dessinée par Pettena en 1966, mais jamais réalisée jusqu’à présent. Plusieurs installations à l’échelle du lieu sont présentées à l’intérieur et une installation extérieure vient littéralement mettre en mouvement le bâtiment.

Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète 26, Quai Aspirant Herber, 34200 SÈTE Sète 34200 Hérault Occitanie +33 (0)4 67 74 94 37 http://crac.laregion.fr https://www.facebook.com/CRAC.OCCITANIE/;https://twitter.com/CRAC_OCCITANIE;https://plus.google.com/u/0/101388714428471595014;https://www.youtube.com/channel/UCz-Lznna-CHPHgW1x2TXumg;https://sarbacane.app/email-builder/assets/instagram_square_color.png?

Gianni Pettena, « Architecture + Nature », 2011, vidéo, courtesy de l’artiste et Salle Principale, Paris © Studio Gianni Pettena.