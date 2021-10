Bordeaux Théâtre du Pont Tournant Bordeaux, Gironde Anantomie Théâtre du Pont Tournant Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Anantomie Théâtre du Pont Tournant, 11 novembre 2021, Bordeaux. Anantomie

Théâtre du Pont Tournant, le jeudi 11 novembre à 16:00

Des objets pas si innocents, made in China, en plastique, ceux dont on s’entoure et que l’on aime tant, sans vraiment savoir pourquoi. Ils deviennent objets sacrés, éléments de rituels loufoques où l’absurde est manié comme arme d’incompréhension massive. Ici se côtoient la banalité et l’extraordinaire. Un clan mixte concentré sur l’épluchage d’un concombre sacré face à une femme à barbe qui entame une transformation purificatrice… Chaque tableau nous emmène dans un univers singulier, un rite qui semble convoquer de nouveaux codes.

Tarifs: Normal:12€ Réduit:10€

Un spectacle visuel en deux tableaux, où s’inventent des rituels colorés autour d’objets de la vie de tous les jours. Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux Bacalan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T16:00:00 2021-11-11T16:55:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Théâtre du Pont Tournant Adresse 13 rue Charlevoix de Villers Ville Bordeaux lieuville Théâtre du Pont Tournant Bordeaux