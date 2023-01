Anandakara :Takloug Matrul Rinpoché (études et méditation bouddhistes) Audenge, 11 février 2023, Audenge .

Anandakara :Takloug Matrul Rinpoché (études et méditation bouddhistes)

2023-02-11 – 2023-02-12

20 20 EUR Rinpoché continuera l’enseignement sur les 37 pratiques des Boddhisattvas et guidera des sessions de méditation (concentration en un point, calme mental, vision profonde, pleine conscience…)

Matrul Rinpoché est connu pour la clarté et la précision de ses enseignements.

Horaires des enseignements et participation: samedi et dimanche, de10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h00….

20 € la journée pour les membres adhérents.

25 € la journée pour tout public.

Entrée libre et gratuite (la participation demandée est estimée au minimum afin de régler les frais d’organisation).

