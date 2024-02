Anandakara Les 37 pratiques des Boddhisattvas Centre Anandakara Audenge, samedi 9 mars 2024.

Les trente-sept stances sur la pratique des Boddhisattvas, de Gyalsé Thogmé (Tibet, 14e siècle) est un poème qui contient l’essence de La Marche vers l’Éveil , ou Bodhicaryavatara, de Shantideva, oeuvre qui est la quintessence des textes du Grand Véhicule, ou Mahayana, consacrés à l’Esprit d’Éveil.

Horaires des enseignements et participation

Samedi et Dimanche, de10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h00.

20 € la journée pour les membres adhérents.

25 € la journée pour tout public. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:30:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

Centre Anandakara 57 Rue des Trucails

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine anandakara@orange.fr

