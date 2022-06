Anandakara : histoire et évolution de l’architecture stupa (études et méditation bouddhistes) Audenge, 25 juin 2022, Audenge.

Anandakara : histoire et évolution de l’architecture stupa (études et méditation bouddhistes)

57 Rue des Trucails Centre Anandakara Audenge Gironde Centre Anandakara 57 Rue des Trucails

2022-06-25 – 2022-06-25

Centre Anandakara 57 Rue des Trucails

Audenge

Gironde

EUR Stupas, pagodes, chörten.

Le stūpa est l’un des plus importants monuments du bouddhisme à travers

son histoire, les œuvres d’art qu’il a généré, son symbolisme, sa valeur, son

sens spirituel.

Selon les pays, ce monument funéraire chargé à l’origine d’accueillir les

cendres du Bouddha, s’est adapté aux cultures locales en prenant des

formes de plus en plus symboliques et monumentales.

Guy Bellocq, historien et docteur en histoire de l’art, nous présentera

l’histoire et l’évolution de cette architecture en Inde, en Chine, au Sri Lanka,

en Asie centrale, au Japon, au Tibet …

Entrée libre et gratuite.

Centre Anandakara 57 Rue des Trucails Audenge

