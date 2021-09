Anamorphose Centre Arc-en-Ciel, 17 septembre 2021, Liévin.

Anamorphose

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Centre Arc-en-Ciel

ALEXIS DECONINCK “Je pratique l’installation et la sculpture. Mes lieux d’expression privilégiés touchent à l’architecture, à l’espace et à nos modes d’habiter. J’ai commencé ma pratique comme architecte, avec la volonté d’installer des oeuvres dans l’espace public en dialogue avec l’environnement bâti. ” Je présente deux installations. La première pose la question suivante : Quelle humanité donner à l’acte de faire la ville ? Depuis quelques années, je fais des interventions visant à transformer des objets du vocabulaire architectural et urbain pour produire une narration poétique. Suite à l’une de ces expériences, je me suis intéressé particulièrement à ces blocs en béton appelés “bloc New Jersey”. Leur usage s’est systématisé et généralisé en ville. Légitimés dans un premier temps par les transformations de la ville en chantier, maintenant des nécessités sécuritaires permettent d’en installer partout pour servir au contrôle social. Cette première installation évoque les déshérences multiples qui accompagnent les projets d’aménagement. Elle exprime mon rapport ambigu à la ville, à la fois protectrice et brutale. La seconde installation est un jeu de lumière et de perspective. Elle joue entre la 2 et la 3D, entre le dessin et l’espace. Elle s’inscrit dans un domaine parallèle de l’histoire de l’art, presque anecdotique, celui de l’anamorphose. Exposition réalisée dans le cadre de Watch This Space #11.

Entrée libre, sur présentation d’un pass sanitaire

Alexis Deconinck

Centre Arc-en-Ciel 9 Place Gambetta, Liévin Liévin Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00