Anamnèse – Petite liturgie profane pour quatuor pansif Goudelin, 8 avril 2022, Goudelin.

Anamnèse – Petite liturgie profane pour quatuor pansif Lieu-dit L’Isle Chapelle Notre-Dame de l’Isle Goudelin

2022-04-08 21:00:00 – 2022-04-09 22:15:00 Lieu-dit L’Isle Chapelle Notre-Dame de l’Isle

Goudelin Côtes d’Armor Goudelin

Théâtre d’ombre, théâtre optique et musique très vivante (création originale et interprétation en direct), Anamnèse est écrit pour être jouée dans les chapelles et les églises : il s’agit d’une petite liturgie profane, une remontée des souvenirs du monde, une réflexion joyeuse et méditative sur la catastrophe en cours.

Une création partagée Les Rémouleurs / La Compagnie Caméléon.

Réservation obligatoire (jauge réduite) au 06 79 71 83 80.

remouleurs@wanadoo.fr +33 6 79 71 83 80 http://www.remouleurs.com/

Théâtre d’ombre, théâtre optique et musique très vivante (création originale et interprétation en direct), Anamnèse est écrit pour être jouée dans les chapelles et les églises : il s’agit d’une petite liturgie profane, une remontée des souvenirs du monde, une réflexion joyeuse et méditative sur la catastrophe en cours.

Une création partagée Les Rémouleurs / La Compagnie Caméléon.

Réservation obligatoire (jauge réduite) au 06 79 71 83 80.

Lieu-dit L’Isle Chapelle Notre-Dame de l’Isle Goudelin

dernière mise à jour : 2022-02-05 par