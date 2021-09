Analyse du tracé du futur Réseau Express Vélo Muret-Toulouse Salle du Confluent,Portet-sur-Garonne, 27 septembre 2021, Portet-sur-Garonne.

Salle du Confluent, Portet-sur-Garonne, le lundi 27 septembre à 18:30

C’est le second rendez-vous de concertation sur ce grand projet de réseau express vélo important pour notre territoire ! Dans le cadre du projet de REV (réseau Express Vélo) Muret-Toulouse porté par le Conseil Départemental entre Muret et Portet-sur-Garonne, et dans la continuité de la démarche déjà engagée sur ce projet, je vous informe de la reprise prochaine de la concertation, via l’organisation d’un atelier de travail sur les possibilités d’insertion du REV le long du fuseau RD 817/RD 120. Cet atelier d’analyse des différents tracés envisagés (durée 2 h 30) se tiendra le lundi 27 septembre 2021, à 18 h 30, salle du Confluent, à Portet-sur-Garonne. Inscription et présentation du pass sanitaire obligatoires. [Inscription](https://www.haute-garonne.fr/invitation/56/index.html)

Gratuit – Sur inscription

Venez découvrir et donnez votre avis sur le tracé de la future ligne REV.

