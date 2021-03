35042 ESIR Université Rennes 1 35042 Analyse cycle de vie et le recyclage des matériaux ESIR Université Rennes 1 35042 Catégorie d’évènement: 35042

ESIR Université Rennes 1, le vendredi 19 mars à 10:15

Cette table-ronde interpellera sur l’analyse de cycle de vie et le recyclage des matériaux. Qu’est-ce que l’ACV ? A quoi cela sert ? Quels sont les indicateurs, les limites, les bases de données, et qui les construit ? Est-ce que le recyclage permet toujours de limiter l’impact environnemental ?

Table ronde en ligne, gratuit et ouvert à tous

