Rennes IGR-IAE Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Analyse critique des sources et notions du droit musulman et de leur comptabilité avec le droit français : ex. tirés du droit des sociétés IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Analyse critique des sources et notions du droit musulman et de leur comptabilité avec le droit français : ex. tirés du droit des sociétés IGR-IAE Rennes, 14 décembre 2021, Rennes. Analyse critique des sources et notions du droit musulman et de leur comptabilité avec le droit français : ex. tirés du droit des sociétés

IGR-IAE Rennes, le mardi 14 décembre à 14:30

Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de [Yassine BOUAÏCHA](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/yassine-bouaicha), mention Droit, intituée _Analyse critique des sources et notions du droit musulman et de leur comptabilité avec le droit français : exemples tirés du droit des sociétés_. **Mardi 14 décembre 2021 à 14h30** à l’IGR de Rennes, salle du Conseil Le jury sera composé de : * **FILALI Osman**, Professeur, Université de Franche-Comté, Rapporteur, * **HAZOUG Sâmi**, Maître de conférences, Université de Franche-Comté, Rapporteur, * **PAGNUCCO Jean-Christophe**, Professeur, Université de Caen, Rapporteur, * **ABDALLAH Amal**, Professeure, Université libanaise de Beyrouth, * **BARREAU Catherine**, Professeure, Université de Rennes 1, directrice de thèse. Yassine Bouaïcha soutiendra sa thèse le mardi 14 décembre 2021. IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T14:30:00 2021-12-14T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu IGR-IAE Rennes Adresse 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Ville Rennes lieuville IGR-IAE Rennes Rennes