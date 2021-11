Analog Sport Festival Espace Voltaire, 13 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 13 au 14 novembre 2021 :

samedi, dimanche de 10h à 21h

gratuit

Dans le cadre de Paris Photo, l’association Analog Sport organise le 1er festival de photographie argentique sportive pour poser un autre regard sur le sport à trois ans des Jeux de Paris 2024. Du 13 au 14 novembre, les jeunes talents de la photographie sportive exposent leurs photos à l’Espace Voltaire, une galerie de 300m² au 81 boulevard Voltaire.

Créée en 2020, Analog Sport est la première association d’éducation par la photographie argentique et sportive. Elle a notamment pour but de former les futur.es photographes des Jeux de Paris 2024. Dans l’optique de célébrer la clôture de sa deuxième promotion d’étudiant.es photographes et de partager un moment avec sa communauté, Analog Sport organise, pendant l’événement Paris Photo, son premier festival de photographie argentique et sportive.

Ce festival vise à mettre en avant un rapport sensible et artistique à l’image de sport, à rebours des images plus communément présentes dans notre environnement. Plus d’une centaine de photos argentiques sont présentées avec ce même objectif : regarder le sport autrement.

Le festival aura lieu à l’Espace Voltaire les 13 et 14 novembre et regroupe les productions d’une dizaine de professionnel.les, amateurs et amatrices, galeristes et même un médaillé olympique !

Liste des artistes exposé.es : Catherine Cabrol, photographe, Sarah Witt, photographe, Agathe Breton, photographe et réalisatrice, Enzo Lefort, escrimeur médaillé à Tokyo et photographe, Jean-Denis Walter, galeriste, Aristide Barraud, artiste, écrivain et photographe, Pauline Deschamps, photographe, Léa Gobin, photographe.

Espace Voltaire 81 boulevard Voltaire Paris 75011

9 : Saint-Ambroise (181m) 5 : Richard Lenoir (305m) Ligne 56, arrêt Chemin Vert



Inès Karouri