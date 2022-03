Anak-Anak Saint-Louis, 27 avril 2022, Saint-Louis.

Anak-Anak Saint-Louis

2022-04-27 14:30:00 – 2022-04-27 15:30:00

Saint-Louis Haut-Rhin

EUR Anak-anak – « les enfants », en Indonésien – aime quand ça remue, quand un rythme s’entête et qu’une rime perd ses vers !

Le duo, vêtu d’un vert à faire pâlir un gazon anglais, raconte d’authentiques histoires qui pourraient bien être les vôtres, passant de l’observation aiguë des choses de la vie ordinaire à l’exploration plus ou moins sécurisée de notre folie cachée, débusquant les petits riens qui mènent parfois aux grands doutes.

Le spectacle est composé de saynètes qui nous font passer de la tête aux pieds et du coq à l’âne pour visiter divers aspects de notre vie.

Résolument philosophiques, mais traités par l’absurde, les sujets touchent le plus grand nombre. Un joyeux fatras d’ustensiles sonnant, vibrant, claquant et soufflant accompagne le drôle de duo dans cette entreprise avant tout musicale, modeste et précise comme une horlogerie suisse.

Les plus jeunes sont sensibles au jeu sonore avec les objets, les moins jeunes à la bizarrerie des musiciens-comédiens et les adultes à la jonglerie de la langue

+33 3 89 70 03 13

Saint-Louis

