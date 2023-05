Anaïs Tondeur, un pli au bord du monde Musée de la Poste Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 02h00

gratuit

Un pli au bord du monde, carte blanche à Anaïs Tondeur, œuvre photographique, est présentée au musée de la Poste. Plongez dans l'univers mystérieux et envoutant de l'artiste Anaïs Tondeur, qui a passé une nuit au musée de la Poste pour capturer des images énigmatiques et révélatrices de ce qui cache dans l'obscurité des collections. De cette immersion est née une fiction photographique en trois chapitres, qui nous emmène à la découverte des secrets enfouis dans les objets de l'histoire postale. Dans une démarche ancrée dans la pensée écologique, Anaïs Tondeur est engagée dans une pratique interdisciplinaire par laquelle elle explore d'autres conditions d'être au monde. Musée de la Poste 34 Bd de Vaugirard 75015 Paris

