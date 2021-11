Anaïs s’en va-t-en guerre Périgueux, 25 novembre 2021, Périgueux.

Anaïs s’en va-t-en guerre Périgueux

2021-11-25 17:30:00 – 2021-11-25

Périgueux 24000

Jeudi 25 novembre

Film-documentaire de Marion Gervais (46 mn, 2014, France)

En partenariat avec le lycée agricole La Peyrouse de Coulounieix-Chamiers et la médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux.

Présentation du film par les étudiants de BTS GPN (Gestion et protection de la nature) et discussion en présence de deux jeunes agricultrices.

Jeudi 25 novembre

Film-documentaire de Marion Gervais (46 mn, 2014, France)

En partenariat avec le lycée agricole La Peyrouse de Coulounieix-Chamiers et la médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux.

Présentation du film par les étudiants de BTS GPN (Gestion et protection de la nature) et discussion en présence de deux jeunes agricultrices.

+33 5 53 03 33 33

Jeudi 25 novembre

Film-documentaire de Marion Gervais (46 mn, 2014, France)

En partenariat avec le lycée agricole La Peyrouse de Coulounieix-Chamiers et la médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux.

Présentation du film par les étudiants de BTS GPN (Gestion et protection de la nature) et discussion en présence de deux jeunes agricultrices.

archives

Périgueux

dernière mise à jour : 2021-10-27 par