Anaïs Ngbanzo, Lancement de la publication Gay Guerrilla : L’histoire de Julius Eastman Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Anaïs Ngbanzo, Lancement de la publication Gay Guerrilla : L’histoire de Julius Eastman Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 7 mai 2022, Bordeaux. Anaïs Ngbanzo, Lancement de la publication Gay Guerrilla : L’histoire de Julius Eastman

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, le samedi 7 mai à 16:30

**// L’ACADÉMIE DES MUTANTES //** **Rencontre avec Anaïs Ngbanzo** À l’occasion de la sortie de son premier livre _Gay Guerrilla – L’histoire de Julius Eastman_, aux éditions 1989, Anaïs Ngbanzo rend hommage au pianiste et chanteur afro-américain Julius Eastman. La traduction française de cet ouvrage de référence retrace le parcours de cette figure emblématique des avant-gardes musicales longtemps restée dans l’ombre. ____________________ La rencontre se déroulera dans l’auditorium du Capc. Gratuit, réservation conseillée ____________________ Contact et réservation : [[http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation)](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation) 05 56 00 81 50 ____________________ Pour découvrir toute la programmation de L’Académie des Mutantes, rendez-vous sur [capc-bordeaux.fr](http://www.capc-bordeaux.fr/actuellement) !

Gratuit, réservation conseillée

// L’ACADÉMIE DES MUTANTES // Rencontre avec Anaïs Ngbanzo dans le cadre de L’Académie des Mutantes, le nouveau festival de performances du Capc qui se tiendra du 6 au 22 mai 2022. Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T16:30:00 2022-05-07T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Adresse 7, rue Ferrère Ville Bordeaux lieuville Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Anaïs Ngbanzo, Lancement de la publication Gay Guerrilla : L’histoire de Julius Eastman Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 2022-05-07 was last modified: by Anaïs Ngbanzo, Lancement de la publication Gay Guerrilla : L’histoire de Julius Eastman Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux 7 mai 2022 bordeaux CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde