ANAIS KIELLER – Concert au Bar de la Gloriette, 20 août 2022, .

ANAIS KIELLER – Concert au Bar de la Gloriette

2022-08-20 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-20 20:00:00 20:00:00

Anais Keller est un projet né en 2020 qui rassemble l’univers de Anais au chant (anglais) et de Merlin à la production musicale. C’est un projet qui se veut électro pour le coté dynamique mais parfois plus pop pour le coté groove. Les spectateurs nous affirment trouver une grande influence de la chanteuse Américaine Billie Eillish ou de Ashe ou encore de Aurora, alors que cet aspect plus groovy est en partie tiré de musiciens J Dilla ou Mac Miller pour ne citer que les plus célèbres.

Co production avec Tous en scène musiques actuelles

