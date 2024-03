Anaïs Gilles dans « Lucide » L’Art Dû Marseille, vendredi 15 mars 2024.

Anaïs Gilles dans « Lucide » L’Art Dû Marseille Bouches-du-Rhône

Retrouvez Anaïs Gilles sur la scène de L’Art Dû dans « Lucide ».

Anaïs est née dans les années 80, le féminisme chevillé au corps…enfin c’est ce qu’elle croyait ! Il lui aura fallu attendre d’avoir deux gosses, un mari, une entreprise et une maison, pour en comprendre les vrais enjeux !



Entre les joies du post-partum, les désillusions de la maternité, la crise de la quarantaine, et l’anxiété face à la mort, la voilà enfin suffisamment Lucide pour se rendre compte qu’elle n’est jamais aussi bien qu’aux côté de Bernard, son ami philosophe et SDF… 12.41 12.41 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:30:00

fin : 2024-03-15

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Anaïs Gilles dans « Lucide » Marseille a été mis à jour le 2024-01-25 par Ville de Marseille