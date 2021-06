Anaïs Château des Remparts, 19 juin 2021-19 juin 2021, Trets.

Château des Remparts, le samedi 19 juin à 21:00

Anaïs, chanteuse talentueuse aux multiples facettes ! Accompagnée sur scène d’un parfait combo rock pop soul, le bassiste Bertrand Dessoliers, le batteur Davy Honnet, et Anthony Honnet, clavier touche. Concert à l’occasion de la fête de la musique. On ne présente plus la chanteuse Anaïs, artiste talentueuse aux multiples facettes ! Pour ce nouvel album, elle part dans tous les sens avec la jubilation d’un môme à skate, cela pourrait être du grand n’importe quoi mais non, c’est très pop, très soul aussi, Anaïs, parfaitement bilingue, se permet même quelques histoires en anglais, ou dans les deux langues, comme ce Bain moussant surréaliste où un Al Green new generation plonge dans le rêve sexy sous bulles de la belle endormie. On passe d’une jam de jazz à Brooklyn dans Why Are You so Mean à du swinging 60’s dans J’ai retrouvé mon mojo, on pleure comme si on était dans une comédie romantique américaine avec la pluvieuse ballade And I Hold My Lamp, et on rigole au duo hystérique avec elle même, Schizoprenia, d’une amplitude vocale pas piquée des hannetons…

Entrée libre sur réservation

Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer 13530 Trets Trets Bouches-du-Rhône



