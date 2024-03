Anaïd, ses contes et ses grands-parents d’Arménie Encagnane Aix-en-Provence, jeudi 25 avril 2024.

Anaïd, ses contes et ses grands-parents d’Arménie Encagnane Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Entre contes et histoire personnelle, Anaïd partage sa culture arménienne. Agnès Nicoloff a su nous faire découvrir un bout de son histoire, à la fois intime et universel.

De sa malle, véritable mémoire de ce qui lui a été transmis, surgissent un carnet de notes, une robe traditionnelle, un

alphabet aux 38 lettres, un doudouk, des personnages réalistes et merveilleux… Ses souvenirs et les histoires de son enfance.

Elle évoque ses grands-parents et des contes arméniens issus de la tradition orale, elle nous emmène sur ses terres ancestrales accompagnée d’airs traditionnels, de danses et d’une montagne sacrée pour mieux convoquer cette culture multimillénaire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 15:30:00

fin : 2024-04-25

Encagnane 27 Avenue De Tübingen

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Anaïd, ses contes et ses grands-parents d’Arménie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence