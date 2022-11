Marché de Noël autour du monde Anagram, 27 novembre 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Cadeaux éthiques et solidaires. L’association Alter Ego organise un marché de Noël « autour du monde », dimanche 27 novembre 2022 de 10h à 19h et lundi 28 novembre 2022 de 10h à 17h à Anagram,

Anagram 70 rue Carpeaux Cousinerie Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Vous y trouverez des productions de : Aime ton prochain (bien-être et artisanat du Burkina Faso), Alter Ego (Sénégal), Bazar’a Sarah (céramique, bijoux d’Egypte), L’école des enfants Touareg (bijoux en argent du Niger), Faso Bara (bronzes du Burkina Faso), Hay gasy (corne et raphia, épices, pulls en cachemire de Madagascar) et Trésor de sagesse (étoles en cachemire d’Inde). Entrée libre et gratuite.



