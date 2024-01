Anaelle Trumka invite Steven Reinhardt et Ghali Hadefi Peniche Marcounet Paris, mercredi 7 février 2024.

Le mercredi 07 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant – : 15 EUR

Anaelle Trumka propose un moment musical avec de belles ambitions :

Mélanger l’art du Jazz Manouche et l’art du chant. La part belle aux discours impressionnants, modernes, et on ne peut plus authentiques de la guitare de Steven Reinhardt, descendant de la famille du plus grand nom du style, et aux chansons que la musicienne, auteure, compositrice, nous raconte avec le panache et la vie qui animeront les coeurs. Accompagné par le vif et talentueux Ghali Hadefi, cette soirée s’annonce riche de moments complices entre musiciens et l’auditoire.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/anaelle-trumka-invite-steven-reinhardt-et-ghali-hadefi/ https://www.facebook.com/anaelletrumka/ https://link.dice.fm/i1f047b95b6c

