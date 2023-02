Anabel LES ETOILES, 5 avril 2023, PARIS.

PLAY TWO LIVE (L-R-19-578) PRESENTE : ce concert. PLAY TWO LIVE présente ANABEL Anabel écrit et chante sa détermination sans faille pour atteindre son but, et les angoisses qui accompagnent souvent les grandes ambitions amoureuses ou artistiques. Elle joue avec les genres musicaux et les looks, et invente des personnages qui correspondent à ses humeurs. D'un talent rare et d'une élégance à couper le souffle, Anabel est définitivement une artiste à suivre. Son morceau « Faux semblants », qui comptabilise aujourd'hui plus de 800 000 streams, a été plus que salué par la critique lors des Francofolies de La Rochelle en juillet 2021. Cette année, Anabel sera en concert aux Etoiles à Paris, le 5 avril prochain pour son tout premier concert parisien. Ne manquez pas Anabel en live !

LES ETOILES PARIS 61 rue du Château d’Eau Paris

